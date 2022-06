Zoektocht naar vermiste Gino (9) gaat door, verschillende zoekacties door burgers

Veel scenario’s zijn nog mogelijk in de zaak rond de vermissing van de 9-jarige Gino. De politie investeert momenteel in buurtonderzoek en het veiligstellen en uitlezen van camerabeelden, zegt een politiewoordvoerder vrijdagochtend.

De politie kon vrijdagochtend nog geen update geven over de zaak rond de vermiste 9-jarige Gino. Zo kon een politiewoordvoerder rond 08.30 uur nog niet zeggen of de gevonden step inderdaad van het jongetje is en of - en zo ja waar - vrijdag nieuwe zoektochten gaan plaatsvinden.

De step is donderdagavond rond 20.30 uur gevonden bij een voetbalveld in Landgraaf. De politie onderzoekt of het inderdaad om de step van Gino gaat, zei de woordvoerster van de politie. De omgeving van de vindplaats van de step wordt afgezocht op sporen en aanwijzingen. De step lag in de buurt van een voetbalveld en een zwembad.

Gino is volgens de politie in acuut gevaar. Dat meldde Danny Frijters, hoofd van de recherche van de politie Limburg, tijdens een persconferentie in Maastricht. Frijters roept het publiek op om informatie aan te leveren. „Hoe klein ook, dat kan helpen.”

De politie gaf donderdagmiddag al een Amber Alert uit vanwege de vermissing van de 9-jarige Gino. Het jongetje is woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. De politie werd rond middernacht gealarmeerd over Gino die nog niet terug naar huis was gekomen. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf. Op de vraag of de politie rekening houdt met een scenario waarin de vader, die uit beeld zou zijn, de jongen heeft meegenomen, antwoordt de woordvoerder dat allerlei scenario’s worden bekeken. Op de inhoud van die scenario’s wil ze echter niet ingaan.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kon worden voor het verdwijnen van de jongen. Via Burgernet werd een oproep geplaatst om uit te kijken naar Gino. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvatten.

Politie zoekt man

De politie zegt op zoek te zijn naar een volwassen man die rond het moment van de verdwijning van Gino aan het voetballen was op het speelveldje waar de jongen voor het laatst zou zijn geweest. De man wordt gezocht als getuige, benadrukt een politiewoordvoerster. Behalve de man waren er woensdagavond ook drie kinderen aan het voetballen op het speelveldje aan de Hertogenlaan en de Zonstraat in Kerkrade. De politie heeft hen inmiddels gesproken, maar nog niet met de man. Hij wordt dringend opgeroepen zich te melden, aldus de politie. Vrijdagochtend was nog niet bekend of de man naar wie de politie op zoek is is gevonden.

Een groep van ongeveer tachtig tot negentig vrijwilligers zocht donderdagavond laat ook in Landgraaf naar de vermiste Gino, aldus een woordvoerster van de groep. Eerder op de avond zochten ze al in Kerkrade. Er zijn verschillende burgerinitiatieven die vrijdag zoektochten naar de jongen organiseren. De politiewoordvoerder zegt dat in het kader van het sporenonderzoek nog wordt bekeken waar het handig is om te zoeken. Volgens de zegsvrouw vindt er vrijdag vooralsnog geen grootschalige zoekactie vanuit de politie plaats.

Ook een zoekteam uit Duitsland is in de nacht van donderdag op vrijdag in Landgraaf op zoek geweest naar het jongetje. Het gaat om Medical Service NRW, gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand. De groep beschikt ook over zoekhonden.

Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade reageerde donderdagavond op de zoektocht. In een tweet sprak ze van „een ongelooflijk moeilijke situatie” voor de familie, die ze veel sterkte toewenste. „We hopen uit de grond van ons hart op een goede afloop.”

De mensen die vanavond aan het zoeken waren naar Gino zijn naar de plek gekomen waar de step is gevonden Ⓒ AS Media

Een groep van dertig tot veertig vrijwilligers zoekt naar de vermiste Gino (9) Ⓒ ANP

Vrijwilligers delen pamfletten uit aan passerende automobilisten Ⓒ ANP

Voetballen

Volgens een 21-jarige zus woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar die is ziek, en sinds een week logeert hij daarom bij een 32-jarige zus in Kerkrade. De twee zussen hebben na de verdwijning van hun broertje op woensdagavond tot 05.00 uur donderdagochtend gezocht, en daarna heeft de zus bij wie de jongen logeert twee uur op het politiebureau gezeten. De 32-jarige vrouw in Kerkrade is zelf moeder van twee kleine kinderen.

Volgens de 21-jarige zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij daarvan terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.

De politie is met speurhonden op zoek naar de vermiste Gino. Ⓒ De Limburger

Speurhonden

„We hebben een groot deel van de nacht gezocht met een droneteam en speurhonden. We hebben gezocht op alle plekken waar hij zich logischerwijs zou kunnen bevinden. We hebben in de omgeving gezocht met een drone. Maar we zijn ons ook aan het beraden over de volgende stappen”, zegt woordvoerder Wim Coenen van de politie.

Gino heeft blond haar, is 130 centimeter lang en draagt een rode jas met zwarte mouwen. Daarnaast draagt hij een rode pet van het merk Nike, heeft hij een grijze spijkerbroek aan en draagt hij groene schoenen met een witte zool. Coenen: „Alle scenario’s liggen voor ons op tafel. Maar dit lijkt vrij alarmerend.”

De politie heeft ook de hulp van Duitse politie ingeroepen. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.

’Hij ging er op zijn step vandoor toen ze hem aansprak’

Een vrouw die in de Kerkraadse buurt woont waar de negenjarige vermiste Gino is verdwenen, zegt dat ze het kind donderdagochtend nog heeft gezien. „Ik weet het heel zeker”, zegt Lenie, een oudere dame achter een rollator. „Ik heb de foto er nog bij gepakt. Hij was het, hier op de Deken Deutzlaan. En mijn thuiszorgmedewerkster heeft het ook gezien. Ze was op weg naar mij. Ze heeft hem nog aangesproken of hij niet op school moest zijn. Hij schrok zichtbaar. Daarop ging hij er op zijn step vandoor, hij droeg ook zijn petje. Ik heb de politie gebeld, meteen nadat ik Gino heb gezien. Die zijn daarna twee keer bij me geweest. Het hele plein stond kort na mijn melding ook vol met politie. Ik vertel dit niet zomaar, want ik weet dat dit betekent dat hij vandaag in ieder geval nog ongedeerd was.”

De politie meldde donderdag onder meer op zoek te zijn naar een man als getuige, die ten tijde van de verdwijning van Gino op het veldje aan het voetballen was. Op dat moment waren er ook drie kinderen aan het voetballen. Hen heeft de politie al gesproken. De politie deed donderdag een dringend beroep op deze man om zich te melden. Vrijdagochtend kon de politiewoordvoerder hier verder niets nieuws over vertellen.

De politie wil niet op de specifieke melding ingaan. „Maar op elke tip gaan we nu af. Alle opties zijn houden we op dit moment open.”

Donderdagmiddag zijn tientallen omwonenden een zoekactie begonnen. Dat gebeurt naar aanleiding van een oproep op social media. „We kunnen niet zomaar wat afwachten”, zegt initiatiefneemster Ramona Linqvist uit Heerlen over de zoekactie. „Ik heb geen enkele link met deze zaak. Ik zie alleen dat een negenjarig jongetje een hele nacht al weg is. Daarom moeten we met zoveel mogelijk mensen gaan zoeken.”

