Zelfs de Kerstman moet zich aanpassen in coronatijd

Ⓒ REUTERS

Londen - Kerstmannen in opleiding zijn zich nu al volop aan het voorbereiden op Kerstmis, want dat feest zal in deze coronatijden waarschijnlijk anders gevierd worden dan normaal. Op de Santa School in Groot-Brittannië leren kerstmannen in spe hoe ze dit jaar cadeautjes kunnen geven aan de kinderen zonder ze aan te raken en hoe ze met hun lange baard toch een mondmasker kunnen dragen. En dat allemaal zonder dat de magie verloren gaat.