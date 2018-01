Dodental Milaan stijgt naar vier

Een deel van de gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis van Monza. Het ziekenhuis heeft eerder geplande medische ingrepen die niet spoedeisend waren uitgesteld om de gewonden door het treinongeval te kunnen helpen.

Het ongeluk had plaats in de ochtendspits. Zeker tien gewonden zijn er zeer slecht aan toe, aldus het Italiaanse persbureau ANSA. Over de oorzaak konden de autoriteiten nog niets zeggen.

Gezien de schade en het aantal gewonden was de klap enorm. Ⓒ REUTERS

In de trein zou volgens de laatste berichten nog een aantal mensen bekneld zitten. Op foto’s is een enorme ravage te zien.

Hulpdiensten zijn direct na het ongeluk massaal uitgerukt. Ambulancediensten behandelen gewonden ter plekke, en de brandweer probeert mensen uit de treinstellen te halen.

Een gewond geraakte man belt gedesillusioneerd met het thuisfront. Ⓒ REUTERS

Wegens de ontsporing werd het treinverkeer tussen de stations van Treviglio en Milaan voorlopig stilgelegd.