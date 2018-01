’Duizenden mensen ziek van vliegtuiggas’

Ⓒ CHICAGO POLICE/anp/matty van wijnbergen

Amsterdam - Mensen die regelmatig het vliegtuig pakken, kunnen ’doodziek’ worden doordat motoren die verse lucht in de cabine en cockpit blazen, olie lekken waarin zenuwgassen meekomen. Verder: De 66-jarige Marilyn Hartman heeft tien keer lange afstanden gevlogen zonder ticket en zonder paspoort. Hoe krijgt ze dat voor elkaar? En: een duivels dilemma om het duurste medicijn ter wereld. Hebben we een half miljoen over voor zieke Jeroen? Dit en meer lees je in het Gesprek van de Dag.