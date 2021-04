Gratis huis en baan tegen leegloop in Spaanse dorpen

Het gratis huis (wit, achterin), de toekomstige kroeg (nu nog het ouderencentrum waar de bar komt) en de kerk in het dorp La Torre d’en Domenec. Ⓒ De Telegraaf

La Torre d’en Domenec - Het lijkt te mooi om waar te zijn: een aanbod voor een ’gratis huis en een baan’, alleen om de bar en de school in een dorp weer te kunnen openen. Toch is het een oproep die verschillende Spaanse dorpen doen om leegloop tegen te gaan. Zo ook het dorp La Torre d’en Domenec in de provincie Castellón, waar nog maar twintig procent van de huizen bewoond is.