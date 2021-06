’Stop met blanke kinderen schuldgevoel aan te praten’

Premium Geld

Forse belastingaanslag dreigt nog steeds voor nabestaanden slachtoffer MH17-ramp

- Nabestaanden van een slachtoffer van de MH17-ramp hebben ook van de Hoge Raad geen duidelijkheid gekregen of zij loonbelasting moeten betalen over de uitgekeerde overlijdensverzekering van hun zus. De zaak is terugverwezen naar het Gerechtshof.