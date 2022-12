Bijna 1300 kilo cocaïne gevonden in containers Vlissingen

Kopieer naar clipboard

VLISSINGEN - De douane heeft tijdens een controle woensdag in twee containers in Vlissingen in totaal 1279 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zijn gevonden tussen bananen uit Ecuador die bestemd waren voor een bedrijf in Vlissingen, zo meldt het Openbaar Ministerie.