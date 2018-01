Consumentenwaakhond waarschuwt voor ’reisbeunhazen’

Zo kunnen de praktijken van De Reisplanner volgens de ACM niet door de beugel. ,,Dit bedrijf benadert toeristen telefonisch met het aanbod om voor 150 euro twee weken gebruik te kunnen maken van een luxe villa in het buitenland. De Reisplanner geeft echter geen duidelijkheid om welke vakantiehuizen het precies gaat en hoe de consument deze kan boeken. Na veertien dagen ontvangen consumenten een rekening en worden zij onder druk gezet om deze te betalen.”

De Reisplanner heeft op vragen van de ACM geen antwoord gegeven hoe het boekingsproces werkt. De ACM adviseert consumenten daarom om facturen niet te betalen en dat per mail formeel aan hen te bevestigen.

De ACM vermoedt dat het bedrijf achter De Reisplanner – NOPN - in strijd handelt met de regels van het consumentenrecht. ,,Bij het afsluiten van een reisovereenkomst moet de boeker alle belangrijke informatie over het aanbod ontvangen”, meent de Nederlandse waakhond.

Via klaagloket ConsuWijzer zijn al veel meldingen over De Reisplanner ontvangen. De ACM heeft NOPN verzocht direct te stoppen met het incasseren van facturen. Hierop hebben ze niet gereageerd. ,,We ontvangen meerdere klachten over bedrijfjes die vergelijkbare verkooptechnieken erop na houden. We nemen nu stappen tegen deze dubieuze verkoop”, aldus een woordvoerder.