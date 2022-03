CDA kan tij niet keren

Ook de eerste exitpoll uit Limburg, traditioneel een belangrijke basis voor het CDA, wijst op een beperkte teruggang in de steun van de kiezer. In Sittard-Geleen blijft het CDA weliswaar de tweede partij, maar ook daar moet ze waarschijnlijk één zetel inleveren. Het Groningse Veendam toont een zelfde daling.

,,Het had slechter gekund”, reageert Marnix van Rij, voormalig partijvoorzitter en tegenwoordig staatssecretaris van Financiën. Hoewel er nog veel cijfers moeten komen, had de CDA-top rekening gehouden met een zwaardere dreun.

’Applaus jongens’

Bij de allereerste exitpoll van de verkiezingsavond reageerde het CDA nog voorzichtig opgelucht. ,,Applaus jongens”, riep campagneleider Derk Boswijk in het Haagse partijkantoor, nadat de eerste resultaten uit Nieuwegein bekend werden. In die gemeente lijken de christendemocraten in percentage zelfs lichtjes te stijgen van 8,4 naar 8,7%. Een zucht van opluchting ging er door de zaal.

,,De avond is nog lang, maar dit is een mooi resultaat. De eerste klap is een daalder waard”, stelde Boswijk optimistisch. De daarop volgende exitpolls uit Zwolle wijzen echter op een uiterst spannende avond, waarop het vertrek van de populaire politicus Pieter Omtzigt het CDA nog steeds pijn doet.

Duimen dat de schade beperkt blijft, was van tevoren al de teneur bij het CDA in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De christendemocraten gingen ervan uit dat ze hoe dan ook een nederlaag zouden gaan leiden. De vraag was slechts, hoe stevig dat pak slaag zou worden.

Hugo de Jonge

Op het landelijke toneel krabbelt het CDA in de peilingen weer ietsjes op. Hugo de Jonge trekt minder vuur, nu hij in het nieuwe kabinet niet langer coronaminister is. En Wopke Hoekstra lijkt, na een wiebelige start als partijleider, wat steviger in het zadel te zitten.

Met zijn nieuwe functie als minister van Buitenlandse Zaken zit de CDA-voorman midden in de storm omtrent de Russische inval in Oekraïne. Hij maakt op zijn nieuwe post meer indruk dan D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag, die zichzelf maar moeizaam weet los te weken van de ministerspost die Hoekstra nu onder zijn hoede heeft.

Het CDA probeert al enige tijd uit de as te herrijzen. Verjonging staat hoog op de agenda, want de achterban is behoorlijk vergrijsd. Bij het maken van de lokale lijsten is er dan ook expres veel aandacht gegaan naar het scouten van jong talent. Het moet de partij verzekeren van nieuwe aanwas.

BBB

Wat het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in de kaart speelt, is dat BBB nog niet meedeed aan de lokale verkiezingsstrijd. De partij van Caroline van der Plas is populair onder boeren en vormt, zeker na het vertrek van Pieter Omtzigt, voor het CDA een belangrijke concurrent.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 belandde het CDA op de derde plaats. De christendemocraten moesten niet alleen de VVD voor zich dulden, maar ook lokale partijen, waar verreweg de meeste stemmen naartoe gingen. In 2014 stond het CDA nog op de tweede plaats. Ook toen gingen lokale partijen er met de winst vandoor.