Schots eiland te koop

Vaila Sound is in de aanbieding: een eiland van zo’n 26 hectare, ’vlakbij’ het vasteland en met een eigen meertje in het midden. Sinds 1934 wonen er geen mensen meer.

Het is onderdeel van de Shetland eilanden, helemaal ten noorden van Engeland. Belangstellenden kunnen een bod uitbrengen. De vanaf prijs is 280.000 euro, zo meldt ‘Vladi Private Islands’, een vastgoedwebsite voor eilanden.

De nieuwe eigenaar moet wel de handen uit de mouwen steken, want je krijgt naast een handvol schapen alleen een half vervallen huisje en een schuurtje. Er waren ooit al plannen voor een watermolen, een aanlegsteiger, windmolen, zonnepanelen, een waterzuivering en regenwaterput. Die zijn allemaal goedgekeurd. Die zonnepanelen heb je zeker nodig, want de temperatuur varieert van 3 graden in januari tot 12 in de zomer.