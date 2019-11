Nieuw onderdak voor in Polen gestrande tijgers

Een van de gevonden tijgers. Ⓒ Animal Advocacy Twitter

WARSCHAU - Vijf van de negen tijgers die ternauwernood een helletocht door Europa overleefden, krijgen een nieuw onderkomen in een dierenopvangplek in Spanje. De beesten hebben de afgelopen weken in Poolse dierentuinen kunnen aansterken en worden zondag overgebracht naar het Primadomus wildpark in Villena.