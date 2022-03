Rusland internationaal steeds meer paria: dit zijn de strafmaatregelen

Premium Sport

Marc Lammers over coachen in het MeToo-tijdperk

Het vertrek van de even succesvolle als onwrikbare hockeycoach Alyson Annan bij de Oranje-vrouwen is volgens Marc Lammers (52) het gevolg van een flink veranderend tijdbeeld. „Het coachvak is nu zo hard aan het veranderen.” Een gesprek over het nieuwe leiderschap, onder andere.