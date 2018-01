Nepporno beroemdheden neemt vlucht

Met de app ’FakeApp’ komt er een hoogtepunt van de problematiek rond neppornovideo’s. Dat schrijft technologiesite Motherboard. Internetters zijn al tijden massaal aan het knutselen geslagen op Reddit. In een groep genaamd ’deepfakes’ staan talloze video’s van beroemdheden die seks lijken te hebben: zo is acteur Sophie Turner (Sansa Stark in Game of Thrones) te zien in een wilde seksscène.

Met hulp van ingewikkelde computertechnieken wordt het gezicht van een beroemdheid op het gezicht van een pornoacteur of -actrice geplakt. Die gezichten bestaan uit een database aan bewegingen en gezichtsuitdrukkingen, waardoor de mimiek in de video’s levensecht is.

Nu is het maken van een video nog een ingewikkeld proces voor nerds, maar dat wordt simpeler. De maker van FakeApp wil de technologie ’toegankelijk maken voor iedereen’, zo vertelt hij aan Motherboard: „Uiteindelijk moeten gebruikers een willekeurige pornovideo selecteren, een gezicht downloaden uit een database en met één druk op de knop beide samenvoegen.”

„We komen op het punt dat we nep en echt niet meer kunnen onderscheiden”, zegt emeritus hoogleraar Deborah Johnson van de Universiteit van Virginia. „Dat het nu voor iedereen beschikbaar is, maakt het destabiliserend. Het hele idee van vertrouwen en geloofwaardigheid wordt ondermijnd.”