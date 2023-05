Kaag twijfelt over politieke toekomst na emotionele oproep dochters

Dat vertelt de minister in het tv-programma College Tour. Kaag verontschuldigt zich als ze moet huilen na het zien van een filmpje waarin haar twee volwassen dochters de vrees uiten dat hun moeder het slachtoffer zal worden van een politieke moord. „Ik maak mij zorgen dat mijn moeder eindigt zoals Els Borst”, zegt Kaags oudste dochter Janna (27) in een filmpje dat de makers van het tv-programma College Tour hebben opgenomen voordat ze Kaag interviewden.

Kaag zegt nog geen besluit te hebben genomen of ze meedoet aan de volgende verkiezingen: „Mijn dochters zeggen: ’Het is mooi geweest, mam’. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters”, zo laat ze weten.

Oud-minister Borst werd in 2014 in haar woning vermoord door een psychiatrische patiënt die het oneens was met het euthanasiestandpunt van de D66-bewindsvrouw. „Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zegt Kaags dochter Janna over haar moeder.