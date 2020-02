Baudet: ik heb ’te snel en te stevig’ getweet

„Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik inmiddels de NS ook laten weten.”

De verklaring kwam nadat Baudet zich bijna twee dagen lang onbereikbaar hield in de ophef die hij met zijn tweet had veroorzaakt. Op twitter stelde hij dat twee dierbare vriendinnen in de trein waren geïntimideerd door Marokkanen. Vervolgens noemde hij Nederland naïef en riep hij op op zijn partij te stemmen.

Toen de NS meldde dat het om een kaartcontrole was gegaan, waaraan de vrouwen in kwestie niet hadden willen meewerken, zwol de ophef over Baudets conclusies aan.

„Twee jonge vrouwen die goede bekenden van mij zijn, vertelden me dat zij in de trein hoogst onaangenaam zijn bejegend door een groep mannen”, begint Baudet zijn relaas nu op Facebook. „Dit waren controleurs, maar dat was voor de vrouwen onduidelijk. Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ’legitimatie’ toonden.”

„Die legitimatie bevreemdde de vrouwen, omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel”, aldus Baudet.

Hoe de FvD-leider tot de conclusie is gekomen dat het Marokkanen betrof, en waarom hij niet benoemde dat de mannen aangaven controleurs en agenten te zijn, blijft onduidelijk; hij is immers nog altijd onbereikbaar.

Wel laat hij weten dat de vrouwen zich ’zeer onveilig hebben gevoeld’. „Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media - te snel, en te stevig.”

De tweet en het Instagram-bericht van Baudet leidden tot veel ophef. De NS corrigeerde het Tweede Kamerlid op sociale media en de fractievoorzitters van de coalitie eisten tegenover De Telegraaf een excuus.

„Als je ernaast zit, zit je ernaast. Dat kan. Maar als iets niet gebeurd is en je hebt het verkeerd gehoord, aangedikt, of bij elkaar verzonnen, dan lijkt het me wel dat je naar de mensen die gewoon hun werk doen, laat weten dat je ernaast zat en je excuses aanbiedt”, aldus VVD-voorman Klaas Dijkhoff.

De politie gaf al aan ’te onderzoeken’ of er strafbare feiten zijn begaan. Mogelijk kan de politie daarna zelf aangifte doen. „De mensen die de controle uitvoerden, sloegen stijl achterover van verbazing toen ze die tekst van Baudet lazen”, reageert een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. Het gezelschap – meerdere NS-controleurs en één agent in burger – had overigens gezien dat de vrouwen nog een foto van hem namen, vertelt de woordvoerder.