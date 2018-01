Ontploft pand Antwerpen was in slechte staat

De omschrijving doet volgens de krant vermoeden dat het om een pand van een huisjesmelker gaat. Naar het gebouw op de Paardenmarkt liep een onderzoek. De eigenaar zei vorige week nog dat alles in orde was en de gemeente meldde dat bij recente controles geen alarm was geslagen.

Maatschappelijk werkers bezochten het pand in augustus en december en stelden vast dat een van de huurders geen bewijs kon overleggen dat de woning in orde was. Ze gaven dat door aan het gemeentelijk woningtoezicht, maar die kwam niet in actie.

Justitie is nog altijd bezig de oorzaak van de explosie te onderzoeken. Er wordt uitgegaan van een gasontploffing.

