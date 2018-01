Nederlandse dierenactivist 5 jaar Britse cel in

De Nederlander en de Britse zijn actief voor de groep Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC). Die voert actie tegen het laboratorium Huntingdon Life Sciences in Cambridge. De groep maakt informatie over leveranciers en afnemers openbaar, beschuldigt medewerkers van pedofilie, doet valse bommeldingen, beschadigt gebouwen, bedreigt mensen en laat verdachte pakketjes bezorgen. SHAC belooft bedrijven te stoppen als ze de banden met het lab verbreken.

Chantage, aldus een Britse rechter. Een antiterreureenheid van de Londense politie was drie verdachten op het spoor gekomen. De Nederlander en de Britse werden in juli 2012 samen opgepakt in Amsterdam en in februari 2017 uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Een Britse mede-activiste werd in 2014 veroordeeld tot zes jaar celstraf.