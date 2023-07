Gedupeerde Samira door alerte wethouder tóch naar Coldplay

Maar de beoogde Marktplaats-aankoop bleek verdacht en liep in de soep. Met kunst en vliegwerk en overredingskracht kreeg ze haar aankoopbedrag van 210 euro nog net terug van de onbetrouwbaar blijkende ’verkoper’. Maar helaas... geen kaartjes dus nog in handen voor één van de, zoals bekend, totaal uitverkochte rockshows in Amsterdam van de regelrechte wereldact Coldplay.

Haar treurige verhaal stond in De Telegraaf en werd ook gelezen op het stadhuis van Amsterdam. De alerte wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) nam prompt contact op met de verslaggever. „Wij hebben nog wel kaartjes! Het is een kleine moeite die klaar te leggen.”

Coldplayfan bij uitstek Samira is natuurlijk erg gelukkig met de laatste ontwikkelingen, vertelde ze dinsdagmiddag vlak voordat ze de kaartjes snel ging ophalen op het stadhuis.

De Amsterdamse is namelijk wel toe aan een spectaculair avondje uit in eigen stad, na een zware periode met een gebroken hart. „Super, ik wilde zo graag naar het concert, was zo teleurgesteld. Ik ga er nu graag met mijn vriendin samen heen. Wow!”, zegt ze nog beduusd. „Op naar de ArenA.” Zoals de eerst zo getergde Amsterdamse eerder al zei: „Je moet altijd blijven geloven in het goede.”