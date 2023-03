Ontsnapte tbs’er stak ex-vriendin neer en weigert bij zitting te zijn

Dinsdag had Kendrick M. (32) voor de rechter in Utrecht moeten verschijnen voor een eerste zitting in zijn strafzaak, maar hij koos ervoor om in zijn cel te blijven.

Het slachtoffer leerde hem kennen via Facebook en viel voor zijn charmes. Wat ze niet wist is dat hij eerder was veroordeeld voor het doden van zijn 20-jarige vriendin. Hij onderging een behandeling in de Pompekliniek. Toch had ze een ongemakkelijk gevoel bij hem, vertelde ze eerder aan RTV Rijnmond. Vlak voor 30 november liet ze hem weten dat ze het contact wilde verbreken.

Daar bleek Kendrick M. niet blij mee. Op 30 november ontsnapte hij tijdens een proefverlof aan zijn toezicht, en zette meteen koers naar haar huis. Ze kwam net thuis met haar zoontje. Hij dwong haar naar binnen te gaan en de gordijnen te sluiten. Daarna sloeg en stompte hij haar, kneep hij haar keel dicht, trok aan haar haren en stak hij haar meermalen met een vleesmes dat hij uit de keuken pakte in haar borst, buik, rug en zij.

Tegenover RTV Rijnmond vertelde de vrouw dat een nieuwe vriendin van Kendrick M. en haar twee minderjarige zoons bij de aanval betrokken waren. Een van die minderjarige zoons van 16 jaar oud staat dinsdagmiddag voor de kinderrechter wegens het verlenen van hulp bij de ontsnapping van Kendrick M. aan zijn toezicht, en medeplichtigheid aan de poging moord/doodslag op de 27-jarige vrouw.

Balkon

Het slachtoffer wist op enig moment aan haar belager te ontsnappen door met haar zoontje het balkon op te vluchten en de deur van buitenaf te sluiten. Een buurman hoorde haar om hulp roepen en belde 112. Daarop ging Kendrick M. er vandoor.

Volgens advocaat Niels van Wersch is het verhaal van het slachtoffer „ver bezijden de waarheid.” Hij wilde echter niet zeggen wat er dan wel gebeurd zou zijn. Dat moet Kendrick M. zelf doen, vond hij.

Op 23 mei vindt de volgende zitting plaats. Dat zal nog geen inhoudelijke behandeling zijn. Kendrick M. moet nog worden onderzocht door een psychiater en een psycholoog.