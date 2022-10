Agenten vangen zwaan met hulp van automobilist op N206 bij Katwijk

De watervogel wilde over de weg in Zuid-Holland vliegen, maar kwam midden op de N206 terecht. Hulpdiensten kregen van meerdere automobilisten de melding dat de zwaan het verkeer op de weg in gevaar bracht.

Toegesnelde agenten hebben met behulp van een automobilist, die het dier klemreed, de zwaan veilig van de weg weten te halen. De zwaan is verderop in een veiliger gelegen gebied in vrijheid gesteld, aldus Leidsch Dagblad.