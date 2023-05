Alweer zorgt Michelangelo’s David voor ophef

Op de posters is de David te zien met een pizzapunt in de hand, als reclame voor een lokaal Italiaans restaurant. In het eerste ontwerp was David in volle glorie te aanschouwen, met de tekst „It doesn’t get more Italian”. Maar het verantwoordelijke Britse reclamebedrijf Global Media Group vindt het zichtbaar tonen van David’s geslacht aanstootgevend. Er moest dus een nieuw ontwerp worden ingediend door het restaurant.

Het restaurant wilde eerst een klein Italiaans vlaggetje op het geslacht plaatsen, maar dat was te min voor Global. In de geüpdate versie van de poster is slechts het bovenlichaam van de David te zien. Het standbeeld van David werd tussen 1501 & 1504 gemaakt door de Italiaanse renaissancekunstenaar Michelangelo Buonarroti (1475-1564). De David wordt gezien als een van de bekendste beeldhouwwerken uit de Westerse kunstgeschiedenis. Het marmeren beeld is vijf meter hoog en te zien in de Galleria dell’Accademia in Florence.

’Het is de 16e eeuw niet meer!’

De eigenaar van het restaurant is niet te spreken over de censuur: „Dit is een wereldberoemd kunstwerk. Mensen bezoeken het massaal en in scholen is het onderwerp van de geschiedenislessen. Het is de 16e eeuw niet meer, het is 2023! Denken we nu echt dat de inwoners van Glasgow niet om kunnen gaan met naaktheid?” Hij stelt dat zijn restaurant net zo Italiaans is als Michelangelo’s David, en juist daarom voor het beeld op de poster had gekozen.

In maart zorgde het tonen van de David tijdens een les over de renaissance op een school in Florida nog voor ophef bij ouders. Zij verweten het schoolhoofd van het tonen van ’porno’. Hope Carrasquilla vertrok als schoolhoofd, maar werd wel uitgenodigd in Florence en kreeg daar zelfs een onderscheiding van de burgemeester.