Twee gewonden na frontale botsing door inhaalactie op N9

De bestuurder, komende vanuit Den Helder, haalde in omdat er in de berm van de weg een politiewagen en een berger geparkeerd stonden na een eerder ongeval. Een van zijn tegenliggers kon nog uitwijken, een ander niet. De inhalende bestuurder kwam bovenop de andere weggebruiker terecht. Na de klap begon een van de drie voertuigen te roken. De brandweer heeft een controle uitgevoerd, maar hoefde niet te blussen. Mogelijk ontstond het roken door een storing in de elektra van de auto.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Glocalmedia

In totaal zijn twee bestuurders met nog onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Den Helder. De andere bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis, het voertuig waarmee de bestuurder reed is echter wel beschadigd geraakt.

De N9 is voorlopig volledig afgesloten tussen de afslagen Julianadorp-Zuid en Julianadorp voor berging van de twee voertuigen en verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Weggebruikers kunnen omrijden via de Parallelweg of via de kern van Julianadorp.