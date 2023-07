Geen of nauwelijks Nederlandse verwanten bemanning brandend schip

Alle 23 bemanningsleden zijn van het brandende vaartuig gehaald. Een van hen is overleden en er zijn meerdere gewonden. Zeven bemanningsleden sprongen overboord en werden opgepikt door vaartuigen ter plaatse, de rest werd met helikopters van de kustwacht van boord gehaald, meldde de Kustwacht eerder.

In Drenthe landden bij Groningen Airport Eelde twee helikopters met in totaal zestien slachtoffers, aldus de veiligheidsregio’s. Zij zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Emmen, Groningen en Drachten. De overige zeven slachtoffers, onder wie het slachtoffer dat overleed, kwamen in Lauwersoog aan wal. Deze gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden. De gewonden worden behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken.

Rederij Maripro ontvangt later woensdag een overzicht van de plek waar ieder bemanningslid wordt behandeld, aldus de veiligheidsregio’s.

Nog steeds vuurhaarden en veel rook aan boord vrachtschip

Op het vrachtschip ten noorden van Ameland zijn nog steeds vuurhaarden te zien en is veel rookontwikkeling, meldt de Kustwacht. Volgens een woordvoerder is het daardoor nog niet mogelijk om bergers aan boord van het schip te laten, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen.

De situatie is op dit moment stabiel, zegt de zegsman. De noodverbinding die nu is gemaakt, is bedoeld om het schip op zijn positie te houden. „Die is niet geschikt om te gaan slepen. Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wilt krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot nodig met grotere sleepkabel en dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen.” Dat laatste is volgens de kustwacht nu nog niet aan de orde.

Op dit moment kijken de kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is. „Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht”, aldus de woordvoerder.

Burgemeester Het Hogeland vreest zelfde scenario als met MSC Zoe

De burgemeester van de gemeente Het Hogeland, Henk Jan Bolding hoopt niet dat de brand op de Fremantle Highway leidt tot een zelfde scenario als met containerschip MSC Zoe in 2019. Die verloor tijdens een zware storm enkele honderden containers, wat zorgde voor vervuiling van de Noord- en de Waddenzee.

„Ik hoop dat ons bespaard blijft wat er vijf jaar geleden gebeurd is”, aldus Bolding. Toen spoelden delen van de lading aan. Ook raakten kwelders vervuild. De Fremantle Highway vervoert een kleine 3000 auto’s en vloog zo’n 27 kilometer ten noorden van Ameland in brand.

Ⓒ AFP

De burgemeester van de gemeente waar onder meer Lauwersoog onder valt is in de nacht van dinsdag op woensdag op de hoogte gebracht door de veiligheidsregio. Op dit moment is zijn gemeente nog verder niet betrokken bij het incident.

Bolding zegt grote waardering te hebben voor iedereen die zich bezighoudt met het incident met de Fremantle Highway. „Ik wil mijn grote waardering en complimenten uitspreken voor alle hulpverleners.”

Amelanders naar strand om brand Fremantle Highway

De nodige Amelanders zijn woensdagochtend naar het strand gegaan om te kijken of ze de brand op de Fremantle Highway konden zien. Dat zegt hoofd marketing Cinto Prosperi van de VVV op het eiland. Later kwamen er ook toeristen.

„Het is natuurlijk een behoorlijke ramp”, constateert Prosperi. Maar voor het toerisme op het eiland maakt het brandende schip niets uit. „We hebben als VVV exact nul telefoontjes gehad met vragen”, weet hij. Over de gevolgen van een potentiële milieuramp wil hij niet speculeren. „Maar zorgen leven natuurlijk wel.”

Ⓒ Andre Spaansen

Bij strandpaviljoen ’t Strandhuys zien ze „een enkeling” op het strand naar het schip speuren, zegt een medewerker. „Het regent nu ook, en er is veel bewolking. Je ziet nu weinig”, voegt hij toe.

Op camping Roosdunen op Ameland speelt het scheepsongeluk qua vakantiestemming nauwelijks bij de gasten. „Nee, ik heb er geen concrete vragen over gekregen van gasten”, aldus een personeelslid van de camping. Wel wordt alles gevolgd via het nieuws en internet. En af en toe komt een gast naar de balie met een meer algemene opmerking: ’Zo zo, het is wat’ of ’Wat heftig he’.