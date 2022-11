Premium Het beste van De Telegraaf

Werkgevers worstelen met WK: ’Oranje kijken onder werktijd hier uit den boze’

Door Jos van den Camp en Roel Wiche Kopieer naar clipboard

Bij de Gamma in Maastricht zetten ze dinsdagmiddag om 16.00 uur gewoon de tv aan voor zowel klanten als personeel. Maar in de productiehal van Nedcar mag niemand kijken, zelfs niet op mobieltjes. De cruciale WK-wedstrijd van Oranje tegen gastland Qatar zorgt op menig werkvloer voor gespreksstof. Wel of niet kijken? En hoe dan?