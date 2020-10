Vakantiedrukte nekt pretpark

De pretparken verkeren in een spagaat: veel bezoek door herfstvakantie en Halloween, maar des te moeilijker om de 1,5 meter te handhaven. Ⓒ Foto’s HH / Belga

Amsterdam - Pretparken zitten in een spagaat. De voor de omzet zo belangrijke herfstvakantie is begonnen, en de Halloween-periode is voor sommige pretparken goed voor een derde van de jaaromzet. Maar de massaliteit die deze lucratieve evenementen meebrengen, is moeilijk te rijmen met de coronamaatregelen.