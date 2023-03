Premium Het beste van De Telegraaf

Voor betrokkenheid bij moord op vrouwelijke gast in zijn hotel OM in Costa Rica eist 83 jaar cel tegen Haagse horecatycoon Harry B.

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Horecatycoon Harry B. zou de hoofdverdachte van de moord op een vrouwelijke hotelgast hebben geholpen en de vrouw vast hebben gehouden.

SAN JOSÉ - Het openbaar ministerie in Costa Rica heeft 83 jaar cel geëist tegen de Haagse horecatycoon Harry B. De man, die al decennia in het Midden-Amerikaanse land woont, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een vrouwelijke gast in zijn toenmalige hotel. Hij ontkent stellig.