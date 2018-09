Twitter-fenomeen Bana laat weer van zich horen

Haar radiostilte had met een mogelijk ziekte te maken. „Ik ben beter aan het worden zonder medicijnen met teveel bombardementen.”, laat ze in haar eigen woorden weten.

’Dag lieve wereld’

Maandag was het nog spannend omdat ze spoorloos verdwenen leek. Daarnaast leek het alsof haar Twitteraccount was opgeheven. De laatste tweet van haar account maandag luidde: „Wij weten zeker dat het leger ons gaat oppakken. We zien elkaar op een andere dag, lieve wereld. Dag.”

Afgelopen weekend was het Syrische leger actief in de wijk waar Bana woont. Haar huis werd vorige week al volledig verwoest bij bombardementen. Het Syrische leger heeft, gesteund door Rusland en sjiitische milities, bijna tweederde van Oost-Aleppo op de rebellen heroverd.

Bana heeft de harten van vele mensen op de wereld veroverd door het leed van ruim 200.000 Syriërs in Oost-Aleppo een gezicht te geven.