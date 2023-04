Miljoenen schadevergoeding voor nabestaanden moordpartij Texas

Het ministerie van Justitie in Washington maakte woensdag een schikking met de ruim 75 eisers bekend. Een rechtbank had eerder bepaald dat de luchtmacht 230 miljoen dollar moet uitkeren omdat die informatie over Kelley niet had gedeeld. Het ministerie ging in beroep maar heeft nu een schikking getroffen met de slachtoffers.

Kelley was door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan huiselijk geweld, maar die veroordeling was niet bij de FBI gemeld zodat hij legaal aan vuurwapens kon komen. Hij doodde zichzelf na het schietincident. Het was de ergste massaschietpartij in de geschiedenis van Texas, waar de wapenwetten relatief coulant zijn.

Volgens The New York Times gaat het om een van de hoogste bedragen ooit in dit soort zaken. Wel moet een rechtbank er nog formeel groen licht voor geven.