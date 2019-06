Horrorpop keert terug

Chucky Ⓒ Hollandse Hoogte / Mary Evans Picture Library Ltd.

Vorig jaar haalden zij de doodenge clown Pennywise van stal en scoorden met hun remake van It een dikke bioscoophit. Nu hebben dezelfde producenten de pop Chucky afgestoft voor een nieuwe versie van Child’s play. Niet zo gek, want genoemde horror-iconen zijn buren in ons brein: bewoners van een plek die door psychologen wel ’de griezelvallei’ wordt genoemd.