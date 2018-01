Vijftien tips onderzoek vermoorde Hoogevener

Marcel Hoogerbrugge werd in december met geweld om het leven gebracht. De politie deed eerder al een oproep aan mensen die de man hebben gekend, om een beter beeld van hem te krijgen. Daar kwam weinig respons op. Intussen is wel bekend dat Hoogerbrugge Bosnië-veteraan was en van een uitkering leefde.

Via het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd afgelopen dinsdag ook om informatie gevraagd om te weten te komen wie Hoogerbrugge na 16 december nog heeft gezien of gesproken.