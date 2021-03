Verbod op vluchten uit risicogebieden verlengd tot 1 april

Dat heeft het demissionaire kabinet woensdag besloten. De vliegverboden zijn er om de import van nieuwe varianten van het coronavirus te bestrijden. Het Outbreak Management Team (OMT) stelt dat het nog steeds belangrijk is om reizigersstromen uit risicolanden ’tot een minimum te beperken’ zolang Nederland geen strenge quarantaineregels heeft.

Advies kabinet

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat weten dat alleen het vliegverbod voor Kaapverdië vanaf donderdag zal worden opgeheven. Een normale zonvakantie zit er niet in. Het kabinet adviseert iedereen nog steeds om niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Wie wel op het vliegtuig stapt moet zich twee keer laten testen.

Later deze maand komt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) met een uitgewerkt plan voor een quarantaineplicht. Zodra dit plan in werking is gaan de vliegverboden weg, zo beloofde De Jonge eerder.