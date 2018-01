Eindelijk snelle trein naar Brussel

Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) laten weten aan de Tweede Kamer.

De intercity zou al eerder over het snelle spoor gaan rijden, maar door softwareproblemen was dit niet mogelijk. Voor reizigers is het goed nieuws dat het nu eindelijk gaat gebeuren: de reistijd wordt ongeveer een half uur korter.

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de trein tussen Amsterdam en Brussel twaalf keer per dag rijden in plaats van zestien keer. De vier ’overgebleven’ ritten zullen vertrekken vanaf Den Haag Hollands Spoor. De gemeente Den Haag voerde jarenlang actie voor een internationale treinverbinding naar Brussel.

Testperiode

De NS voert op dit moment nog testen uit met de snelle intercityverbinding. Tot in maart is de dienstregeling van de ’oude trein’ naar Brussel aangepast. Ook werkzaamheden op Rotterdam Centraal zorgen voor overlast.