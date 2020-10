Frisdrankbuffet casino toch taboe

Holland Casino houdt de deuren tot 1.00 uur open onder de nieuwe coronaregels. Dat mag, net zoals bioscopen bijvoorbeeld, maar de horecagedeelten moeten wel dicht om tien uur ’s avonds, net als in kroegen en restaurants. Het bedrijf dacht daar vanaf woensdag handig op in te springen met een frisdrank- en waterbuffet waar gasten zelf een drankje konden pakken tot de sluitingstijd. Alcohol en eten werden niet uitgestald.

Dat zorgde voor gemor binnen het concern zelf en de horecawereld. Zo trokken ondernemers uit Groningen aan de bel bij stadsmedium Sikkom. Ze verbaasden zich dat kroegen niets meer mogen na tienen, maar een frisje tijdens het gokken wél was toegestaan. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland reageerde vooral verbaasd. Laat het kabinet maar uitleggen waarom dit verschil er is, klonk het na vragen.

Verbod

Het ministerie van Economische Zaken kwam donderdag met uitsluitsel. Een buffet mag niet. „Het sluiten van het eet- en drinkgedeelte ‪om 22.00 uur heeft betrekking op de locaties waar eten en drinken wordt geserveerd of gehaald. Het maakt in dit geval niet uit of klanten zelf de consumptie moeten pakken zonder bediening”, aldus een woordvoerster. Het ministerie zal nog met Holland Casino contact opnemen.

Het casino meent dat ’onduidelijkheid’ is ontstaan en schrapt de buffetten. „We waren tot woensdagmiddag in de veronderstelling dat we wel om 21.45 uur eenmalig koffie, thee en water neer mochten zetten voor onze gasten, wat ze dan zelf konden pakken. Dit past ook bij goed gastheerschap”, aldus een reactie.

Mondkapje

Dat Holland Casino de vestigingen heeft ingericht met verschillende compartimenten, waardoor meer dan dertig mensen naar binnen kunnen, mag wel van het ministerie. Na middernacht mag niemand meer naar binnen, vanaf één uur zijn de casino’s dicht. Gasten worden verzocht mondkapjes te dragen.