PvdA’er Peter den Oudsten waarnemend burgemeester in Utrecht

De benoeming van de waarnemend burgemeester is tot stand gekomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de Utrechtse gemeenteraad, laat de commissaris van de Koning, Hans Oosters, weten.

Den Oudsten was tot oktober 2019 burgemeester van Groningen en eerder in Enschede en Meppel. Ook was hij wethouder in Leeuwarden.

De VVD toont zich tevreden. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: „Ik ben hartstikke blij dat hij zich het komende half jaar wil inzetten voor onze stad. Het is een ervaren bestuurder die we aan boord hebben.”

„Welkom in Utrecht Peter den Oudsten. In deze onzekere Corona tijd kunnen we een ervaren bestuurder wel gebruiken”, twittert D66-fractievoorzitter Jony Ferket.

Ook de fractie van Stadsbelang Utrecht is content. „Een waardig opvolger welke als burgemeester zijn sporen heeft verdient in een grote stad.”

De gemeenteraad van Utrecht stelt op 16 juli de profielschets voor een nieuwe burgemeester vast. De procedure voor een benoeming van een burgemeester duurt doorgaans zes maanden.