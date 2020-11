Migranten naar Canarische Eilanden: ’Aanzuigende werking foto’s van luxe eetzaal en zwembad’

Een visser ziet toe hoe ’zijn’ pier wordt gebruikt voor de opvang van migranten die op zee zijn gered. Ⓒ Foto’s EPA, De Telegraaf

CORRALEJO - Of het een luxe leven is daar in het hotel? Abokar Kalissa (24) uit Guinee lacht een beetje verlegen voor de automatische deuren van Hotel Arena Suite in badplaats Corralejo op Fuerteventura. „Ik heb het goed hier hoor. Er is eten en een bed. Maar ik begrijp niets van mijn leven hier: ik hang de hele dag maar wat rond en heb niets te doen. Ik wil werken en mijn eigen kostje verdienen. Ik wil graag door naar Frankrijk waar ik de taal spreek.”