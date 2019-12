Hond na uren gevonden in put met duizenden liters mest

Dyon Schrijver, het baasje van Woezel, verklaart aan Omroep Gelderland dat het bizar is dat de hond nog leeft. Terwijl zij weg was, pasten haar ouders op de viervoeter: „Mijn ouders waren aan het bemesten geweest. Zij hebben direct met een lamp in de putten in de stal gekeken. Helaas konden ze Woezel niet vinden en gaven ze bijna de moed op.”

Zacht gepiep

Toen Dyon zaterdag zelf weer thuis kwam is ze direct naar het beestje gaan zoeken: „Na een hele tijd hoorde ik een heel zacht gepiep.” Hoewel het gepiep bijna niet over het lawaai van de koeienstal uit kwam, wist Schrijver haar hondje toch te vinden.

Volgens Omroep Gelderland is Woezel in de put bij de koeien gevallen, waar duizenden liters mest in ligt. Vanaf de opening van de put moet het hondje ongeveer vijftig meter hebben gezwommen tot hij een plateau vond waar hij op kon staan: „Dat is zijn redding geweest,” aldus Schrijver.

De brandweer is zaterdag ter plaatse gekomen bij de stal en heeft Woezel gered.