Hardloopster (33) in rug gestoken in Eindhoven

Het steekincident gebeurde ronde 16.15 uur in de Marterstraat. Ⓒ Google Maps

EINDHOVEN - Een 33-jarige vrouw is maandag in Eindhoven tijdens het hardlopen in haar rug gestoken. Dat gebeurde volgens de politie ogenschijnlijk zonder enige aanleiding. Omstanders hebben de vrouw eerste hulp verleend en de hulpdiensten ingeschakeld. De vrouw raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.