Sardinië toch op code oranje na eerdere afwezigheid virus

Sardinië staat bekend om de schone zee. En nu dus ook als ’witte zone’. Ⓒ Ufficio Stampa Regione Sardegna

ROME - Terwijl Italië zucht onder de lockdown, honderden doden per dag door het coronavirus en de tergend trage voortzetting van de vaccinaties, is Sardinië de gelukkige uitzondering. Hier zijn de restaurants en cafés open, tot ’s avonds laat. Er is geen avondklok. Er wordt zelfs gesport in fitnesscentra en zwembaden. Update: vrijdagmiddag is Sardinië alsnog op code oranje gezet. Hieronder is het oorspronkelijke artikel te lezen zoals eerder gepubliceerd.