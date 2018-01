Denk krijgt veeg uit de pan

Het moest vanochtend een eenvoudig debat worden over een simpele wijziging van het reglement van orde, maar Denk-politicus Öztürk kaapte het debat volledig. Hij viel Kamervoorzitter Arib en haar vervangers aan. Volgens hem wordt zijn partij vaker dan andere partijen het woord ontnomen. Als reden voor die vermeende andere behandeling hintte Öztürk zelfs op discriminatie, onder meer door een vergelijking met etnisch profileren te maken. Al heeft de voormalige PvdA’er ook het idee dat Forum voor Democratie relatief vaak de mond wordt gesnoerd en zou het afkappen daarmee dus gebeuren om ’de gevestigde orde’ te beschermen.

Videoscheids

Om iets aan deze praktijken te doen wil Denk een videoscheids. Dat moet volgens de partij in de vorm van een burgerpanel dat na afloop digitaal ’feedback’ kan geven over hoe de voorzitter heeft gedaan.

Het verwijt van Denk schoot bij andere partijen in het verkeerde keelgat. Zo wees VVD-Kamerlid Sven Koopmans zijn collega van Denk er op dat die altijd vanuit zijn zetel door politieke bijdrages heen schreeuwt- zelfs als iemand voor de allereerste keer in de Kamer het woord voert, bij de zogenoemde ’maiden speech’. En dan klagen over de orde, verzuchtte de VVD’er.

Öztürk liet de kritiek van zich af glijden en bepleitte een ’Engels systeem’ met meer reuring in de debatzaal en nam de vrijheid om zich te gedragen alsof zo’n systeem al de praktijk is.

Respectloze aanval

D66-Kamerlid Sneller ziet in het ’slecht uitgedachte’ pleidooi voor een videoscheids - over de uitvoering was de partij nog vaag - een respectloze aanval. Het leek er namelijk op alsof de Denk-politicus vooral last had van oud zeer getuige zijn opmerking richting Kamervoorzitter Arib, waar hij al vaker aanvaringen mee had, dat ze nu niet zijn microfoon kon uitzetten nu er een plaatsvervangende voorzitter zat.

GroenLinks-Kamerlid Voortman steunde de Kamervoorzitter ook. Haar fractie was eerder ook klein en werd toen echt niet door de gevestigde orde achtergesteld, memoreerde ze. „Misschien moet hij nagaan of het aan zijn eigen gedrag ligt”, zei Voortman richting Öztürk. Die reageerde door wederom de discriminatie-kaart te trekken: volgens hem duurde het ook lang voordat discriminatie op de arbeidsmarkt werd herkend.

Geen steun

Kamervoorzitter Arib ziet weinig in een videoscheids, liet ze merken. Er staan immers al veel camera’s in de Kamer en ze krijgt al genoeg feedback van burgers en Kamerleden. Alles wordt bovendien live uitgezonden en daar maakt Denk ook dankbaar gebruik van door filmpjes te knippen van het beschikbaar gestelde materiaal. Kortom: de Kamervoorzitter ziet het nut niet, maar laat het besluit over aan de Kamerleden. Daar lijkt echter geen enkele steun voor het Denk-plan.