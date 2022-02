Rusland ontkent plaatsing extra militairen bij grens met Oekraïne

De Russische uitspraken over terugtrekkingen staan lijnrecht tegenover de inlichtingen die de Verenigde Staten hebben, zei de functionaris van het Witte Huis volgens CNN. „Alle inlichtingen die wij hebben, laten zien dat ze valse claims maken over de-escalatie, terwijl ze in het geheim mobiliseren voor een oorlog.”

Volgens Rusland klopt er niets van de Amerikaanse informatie. „De verklaring over die 7000 is net zo nep als die over een inval op 15 of 16 februari”, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden eerder dat Oekraïne op die dagen mogelijk zou worden binnengevallen door Rusland.

De Russische autoriteiten zeggen sinds dinsdag dat ze troepen weghalen bij de grens. Ze hebben beelden vrijgegeven waarop te zien zou zijn dat tanks en andere legervoertuigen weg worden gehaald. Dat leidde internationaal al tot kritische reacties, omdat er geen details zijn gedeeld en de informatie niet door een onafhankelijke partij is bevestigd.

Ook de NAVO en Duitsland zeiden woensdag nog niets te bespeuren van de terugtrekking. NAVO-chef Jens Stoltenberg stelde al dat „het er juist op lijkt dat Rusland doorgaat met de militaire opbouw.”

De Russische troepenopbouw wordt al weken gevolgd door onder meer het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar Technologies. Dat bedrijf meldt donderdag op basis van satellietbeelden dat Rusland inderdaad wat militaire uitrusting heeft weggehaald, maar ook dat er nieuw materiaal is aangekomen.