Woede om vliegroutes Lelystad Airport

Dit om het drukke en complexe Schiphol-verkeer ook na de geplande opening in april 2019 ruim baan te geven.

„Dat zou betekenen dat de hele milieueffectrapportage van het poldervliegveld met de aangepaste herriecijfers op losse schroeven komt te staan. Volgende maand moet die klaar zijn. Wij zullen die nu extra kritisch bekijken”, zeggen Leon Adegeest van de actiegroep HoogOverijssel en Jan Rooijakkers van het bewonerscomite dat van de minister inspraak krijgt in een ‘contraexpertise’ van geluidsberekeningen.

Opnieuw eisen ze uitstel van Lelystad Airport tot het Nederlandse luchtruim met de aansluitingen in Duitsland en Belgie in 2023 is heringedeeld. ,,Op zijn minst zou de luchthaven een jaar uitgesteld moeten worden, zodat partijen meer tijd krijgen de opening goed voor te bereiden en de vliegroutes omhoog te krijgen. Er zitten veel haken en ogen aan. Dan moet je niet overhaast te werk gaan”, vinden Rooijakkers en Adegeest.

Ze zeggen signalen te hebben gekregen uit Den Haag dat uitstel tot 2020 steeds dichterbij komt. ,,Maar formeel is dat nog niet bevestigd. Eerst moeten de milieu- en lawaaieffecten 100% correct vaststaan, dan zien we verder. Als het niet anders kan stappen we naar de rechter.”

Vanmiddag buigt de Tweede Kamer zich in een debat met minister Van Nieuwenhuizen over de heikele kwestie Lelystad Airport. Veel bewoners voelen zich belazerd door foute lawaaicijfers. De procedure voor het Luchthavenbesluit moet nu opnieuw doorgelopen worden. De tijd begint te dringen.