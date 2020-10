Groningse UMCG bestelt duizenden sneltesten

„Ik was bang dat ze dadelijk niet meer te krijgen zijn”, zegt Niesters tegen de regionale omroep. De viroloog laat weten dat de sneltests ingezet kunnen worden bij mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen, maar nog geen symptomen hebben. „Dan kan je ze testen voordat ze klachten hebben en bij corona is dat nou juist het meest besmettelijke moment.”

Ook voor zorgmedewerkers kan de sneltest, waarbij binnen vijftien minuten de uitslag bekend is, volgens Niesters uitkomst bieden. „Als je zeker wilt weten dat werknemers negatief zijn, dan zouden die twee of drie keer per week zo’n test moeten doen. Het kan ook, want zo’n test kost maar 5 euro. Dat lijkt me wel de investering waard als werkgever.”

Miljoenenorder

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft een optie genomen op in totaal 2,4 miljoen sneltesten. Er worden nog drie andere tests onderzocht op betrouwbaarheid.