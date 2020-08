’Kind ontwijkt vluchtende overvaller (15) op scooter’

Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. De overval vond een dag eerder plaats. Rond 17.00 uur bedreigde de overvaller personeel in de winkel met een steekwapen. Hij ging er met een onbekend geldbedrag op een zwarte scooter vandoor. Daarbij raakte hij op de Polanenstraat in Halfweg bijna een kind.

Agenten deden buurtonderzoek en lieten onder meer een politiehond in de omgeving zoeken naar aanwijzingen. De politie stelt ’dankzij bruikbare informatie van getuigen’ de jongen te hebben opgepakt. Agenten hebben de scooter en overige spullen in beslag genomen. Niemand raakte bij de overval gewond. De recherche doet verder onderzoek en is nog op zoek naar getuigen die informatie hebben over de zwarte scooter.