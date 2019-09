Klaar voor de winter

„Vanuit 56 steunpunten zijn we bezig met de zogeheten vlootschouw om er zeker van te zijn dat al het wintermaterieel in orde is”, zegt Marah Michel van RWS. „Daarbij worden strooiers op de vrachtwagens gemonteerd, systemen getest en eventuele gebreken direct gerepareerd.”

Bovendien worden alle routes opnieuw geschouwd. Dat betekent dat alle trajecten waar straks gestrooid moet worden opnieuw gereden moeten zijn. Dit om te zien hoeveel tijd ervoor moet worden ingepland en voldoende strooiploegen voor de routes in te delen. Ook is het prettig dat chauffeurs weten waar ze straks moeten rijden.

„In het gladheidsseizoen – dat van 1 oktober tot 1 mei loopt – moeten de strooiwagens de rijkswegen binnen twee uur hebben gestrooid. Om het ongeveer 3260 kilometer lange wegdek in die korte tijd te strooien, hebben we 546 strooiwagens paraat staan”, weet Michel.

„Bij sneeuwval kunnen deze worden voorzien van een schuiver en als het nodig is zijn er ook nog 350 extra sneeuwploegen beschikbaar om het wegennet berijdbaar te houden. Ook dit materieel wordt tijdens de vlootschouw getest.”

Minder

In de afgelopen winter werd in totaal 56 miljoen kilo zout gestrooid en dat is fors minder dan andere jaren, waarbij gemiddeld 90 miljoen kilo werd verbruikt. Het meeste zout ging op in de week van 20 tot 27 januari toen de wagens iets meer dan 17 miljoen kilo strooiden en ruim 262.000 kilometer aflegden om de wegen te bevrijden van sneeuw en ijzel.

Zout voor de komende winterperiode is er in ieder geval voldoende. Op de diverse opslagplaatsen ligt inmiddels 200 miljoen kilo opgeslagen.

„Maar vooralsnog blijft dat op zijn plek, want tijdens de testritten die nu worden gereden, wordt gewoon water gebruikt”, aldus de woordvoerder.