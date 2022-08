Hitteprotocol: mensen met autopech sneller naar schaduwplek gebracht

Het protocol voorziet in een snelle hulp van mensen die met pech langs de weg staan. „Normaal bel je bij pech je autodealer, de ANWB of een ander pechhulpbedrijf. Nu moeten mensen door drukte misschien langer wachten, en dat vinden we niet fijn als ze boven het warme asfalt staan”, aldus de woordvoerster. Daarom brengt Rijkswaterstaat mensen „als vorm van service” snel naar een benzinepomp of verzorgingsplaats, zodat ze daar in de schaduw kunnen wachten op verdere hulp.

De kans dat er deze week een officiële hittegolf in Nederland komt, schat Weeronline maandag op 80 procent. Daarvoor moet het in De Bilt minstens vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden zijn, waarvan drie dagen met 30 graden of meer. Als het zover komt, dan is het de eerste hittegolf in twee jaar.