Vrouw zet vriend voor bizarre keuze: of zij eruit of de hond eruit

De zevenjarige hond zou erg gehecht zijn aan de man en huilt zeer luid als hij weg is. Als hij eenmaal weer thuis is, zou er een luid gejank volgen wat de vrouw tot wanhoop drijft. Nu heeft ze haar vriend voor het blok gezet: of de hond eruit of zij eruit. Ondanks dat hij haar eerder haar zin wilde geven omdat ze recent de diagnose borderline heeft gekregen, lijkt hij er nu op terug te komen. Hij vertelde dat hij alles zou doen voor zijn huisdieren, zelfs een gevecht aangaan met een nijlpaard.

Op Reddit wordt de vrouw volop veroordeeld. Gebruikers noemen haar ’harteloos’ en ’kil’. De man wordt aangeraden om zijn vriendin maar te verlaten. Een gebruiker zei het helder: ’dump haar en kies voor je baby’s.’