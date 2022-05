Natalia (37) zat weken vast in tunnels onder staalfabriek Marioepol: ’Doodsangsten uitgestaan’

Een eerste groep van ongeveer honderd personen is volgens de Oekraïense president Zelenski zondag weggehaald van het enorme industriecomplex van Azovstal. Ze zullen naar de door Oekraïne gecontroleerde stad Zaporizja worden gebracht.

De reddingsactie wordt zoals afgesproken door de Russische en Oekraïense autoriteiten gecoördineerd door hulpverleners van de Verenigde Naties en het internationale comité van het Rode Kruis.

’Hysterisch’

„Als de bunker weer begon te schudden, werd ik hysterisch”, zegt Usmanova tegen persbureau Reuters in het pro-Russische dorp Bezimenne, van waar ze verder zal reizen naar Zaporizja. „We waren als de dood dat de boel zou instorten.” Natalia werkte een groot deel van haar leven in de fabriek.

Het was benauwd in de tunnels, beschrijft Usmanova de situatie die door verschillende internationale organisatie als inhumaan werd omschreven. Het bouwwerk dateert uit het Sovjet-tijdperk.

Vanuit de pro-Russische Donetsk-regio zal Natalia doorreizen naar Oekraïens gebied. Ⓒ REUTERS

Toen ze samen met haar man in een bus de verwoeste stad Marioepol verliet, grapte ze dat ze niet langer met een fakkel naar de wc hoefde. „Het is niet voor te stellen wat voor een terreur we hebben moeten ondergaan. Ik heb mijn hele leven met veel liefde geleefd en gewerkt in de fabriek, maar dit was afschuwelijk.”

Naast burgers zitten er volgens Rusland nog Oekraïense strijders in het complex.

Het gemeentebestuur van Marioepol liet weten dat mensen die elders in de havenstad vastzitten geduld moeten hebben. Hun vertrek via een humanitaire corridor is uitgesteld tot maandagmorgen 08.00 uur lokale tijd.