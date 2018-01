Levenslang geëist dubbele moord Duitsland

Ⓒ Peter Schoonen

BOCHUM - Voor de rechtbank in het Duitse Bochum is donderdag levenslange gevangenisstraf geëist tegen een twintigjarige man voor een dubbele moord. De verdachte zou in maart vorig jaar zijn negenjarige buurjongen en daarna een 22-jarige voormalige schoolvriend hebben vermoord in Herne.