Nader onderzoek naar verdwenen schepen Javazee

De brief is een reactie op recente publicaties in De Telegraaf, die berichtte dat Indonesië voor enkele scheepswrakken wel degelijk bergingsvergunningen heeft verstrekt. Stoffelijke overschotten zouden in een massagraf zijn gedumpt. In een gezamenlijk onderzoek dat Nederland en Indonesië naar de verdwenen wrakken hadden laten doen, werd beweerd dat de wrakken zonder vergunningen waren weggesleept. Het onderzoek werd vorige week gestaakt zonder uitzicht op de precieze toedracht, laat staan op een schuldige.

„Deze berichtgeving riep opnieuw vragen en begrijpelijke emoties op”, erkent het kabinet. „Met name de berichten over de omgang met de stoffelijke overschotten zijn pijnlijk.” Nederland zal nu ter plaatse nieuw onderzoek laten doen om opnieuw na te gaan hoe de vork in de steel zit.

Vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter. Ⓒ NIMH

Bijna een jaar geleden kwam na onderzoek van de duikers die de wrakken eerder terugvonden vast te staan dat er drie Nederlandse oorlogsschepen waren verdwenen van de bodem van de Javazee. De Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer werden er bijna 76 jaar geleden tot zinken gebracht door de Japanse invasievloot. Met de roof van de schepen verdwenen ook de zeemansgraven van 915 Nederlandse militairen.

Donderdag heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta een gesprek met de Indonesische minister van Transport. De Indonesische autoriteiten beloven de berichtgeving te bestuderen en te onderzoeken.

Vanuit de Tweede Kamer was aangedrongen op aanvullend onderzoek naar aanleiding van de recente publicaties. „We lezen in De Telegraaf dat het toch anders zit dan wat er tot dan toe naar buiten was gekomen”, verwoordde D66-Kamerlid Belhaj de gevoelens. „Dat vinden we niet kunnen.” De VVD wil dat ook de mogelijkheid wordt onderzocht dat er een herbegrafenis komt voor de stoffelijke resten uit de zeemansgraven die aan land zijn gedumpt.