Europa maakt zich op voor extreem zacht winterweer: zonnig en tot wel 20 graden

„Ik heb verwachtingen gezien van 20 graden voor Zuid-Duitsland. Dan red je het met je kunstsneeuw ook niet meer”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. De Alpen zuchtten toch al onder regenval. Met name lager gelegen gebieden zijn groen, met meanderende witte pistes van papperige artificieel opgewekte sneeuw ertussendoor.

De komende dagen kan het in Oostenrijkse dalen ook richting de 18 graden gaan, waardoor het pas boven de 3000 meter vriest. In Frankrijk is door de regenval sowieso maar de helft van de pistes open, aldus de wintersportbranchevereniging in het land.

Anderzijds merkten reisorganisaties dat veel mensen voor de winterzon kozen, in plaats van voor de wintersport. Die keuze pakt goed uit, al hadden ze dichter bij huis kunnen blijven. Aan de Spaanse costa’s en de Italiaanse kust wordt het de komende dagen zonnig en ruim 20 graden, vertelt Van Wezel. Dat is vergelijkbaar met Gran Canaria bijvoorbeeld.

„We hebben een sterke zuidwest-stroming en die is door de klimaatverandering alleen maar warmer geworden. Al is dit wel heel extreem”, verwijst Van Wezel naar de mogelijkheid dat het oudejaarsdag 16 graden wordt in De Bilt.

Overigens is december over de hele linie juist iets kouder verlopen ten opzichte van normaal door de lange vorstperiode in het midden van de maand. Dat is voor het eerst sinds 2010 dat dit gebeurt.